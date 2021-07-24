وفاة و12 إصابة على الأقل جراء شجار بالأسلحة البيضاء في إيران

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلام، بمصرع شخص وإصابة 12 آخرون على الأقل، جراء شجار بالسكاكين والأسلحة البيضاء، في مستشفى كوثر بمدينة سنندج التابعة لمحافظة كوردستان بغرب إيران.

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وفي تفاصيل الواقعة، فإن الشجار وقع بين أهالي القريتين التابعتين لمحافظة كوردستان غرب إيران، على خلفية نزاع حول امتلاك بعض العقارات وملكية أرض، ونتج عن ذلك الشجار جرحى ونقل عدد من أهالي القريتين الجرحى إلى مستشفى كوثر في مدينة سنندج، يوم الأربعاء الماضي، ليعود الشجار بالمستشفى مرة أخرى بالسكاكين والأسلحة البيضاء، حيث قتل شخص على الأقل وأصيب 12 آخرون بجروح.



وقال المدعي العام في مدينة سنندج إنه "تم اعتقال 6 متهمين في النزاع حتى الآن، ولا يزال التحقيق مستمرا في الواقعة".

المصدر: روسيا اليوم



