الخميس 25-11-2021
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الخميس، 25-11-2021 04:07 م

وفاة 11 شخصا في روسيا بحريق منجم

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الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الخميس، عن وفاة 11 شخصا وإصابة العشرات جراء اندلاع النيران في منجم أقصى شرق البلاد.

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وقالت السلطات الحكومية في بيان صحفي "إن فرق الإنقاذ تواصل العمل في المكان الذي كان فيه 285 شخصا من عمال المناجم، وجرى إجلاء 236 منهم، فيما لا يزال البحث متواصلا عن الآخرين".


وأضاف أن الحريق اندلع في أجهزة التهوية في منجم بمقاطعة كيميروفو شرقي البلاد، وتشير المعطيات الأولية إلى أن انفجار في إحدى فتحات التهوية كان سببا في الحريق"

 

بترا

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