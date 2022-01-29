وفاة 3 أشخاص جراء انفجار وسط العراق

الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات العراقية، الجمعة، وفاة 3 أشخاص بينهم طفلان، جراء انفجار داخل إحدى غابات محافظة بابل، وسط البلاد.

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وأفاد بيان لشرطة بابل، بأن "قوات الأمن باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن انفجار وقع داخل إحدى الغابات بقضاء كوثي شمالي المحافظة".



وأوضح أن "القوات وجدت 3 جثث في موقع الحادث تعود لرجل وطفلين، وستبدأ التحقيق للكشف عن ملابسات الحادث"، دون تفاصيل أكثر.



ولم يحدد البيان أسباب وقوع الانفجار أو طبيعته.

ويشهد العراق انفجارات متكررة شبه يومية ناجمة عن عبوات ناسفة يزرعها في الغالب مسلحو "داعش" الإرهابي، إضافة إلى ألغام وقنابل غير منفجرة بين فترة وأخرى من مخلفات الحروب المتعاقبة.

الأناضول