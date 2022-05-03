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الثلاثاء، 03-05-2022 03:06 م

وفاة 3 أطفال بإلتهاب الكبد الغامض في إندونيسيا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة أطفال توفوا بسبب مرض الكبد الغامض، مما رفع عدد الوفيات بهذا المرض إلى أربعة على الأقل، بينهم واحدة في الولايات المتحدة.

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وحذرت منظمة الصحة العالمية، خلال الأيام الماضية، من فيروس الالتهاب الكبدي الغامض، الذي ينتشر بين الأطفال، حيث أُصيب به نحو 200 طفل على مستوى العالم، ولا تزال أسبابه غير معروفة وما إذا كان له علاقة بانتشار فيروس كورونا من عدمه.


تشمل الأعراض التي تصيب الأطفال، الغثيان والقيء والإسهال وآلام في البطن، قبل أن تظهر على أكبادهم علامات الالتهاب.


وأوضحت وزارة الصحة الإندونيسية، أن ثلاثة أطفال توفوا في مستشفيات العاصمة جاكرتا الشهر الماضي بعد ظهور بعض هذه الأعراض عليهم.


وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيتي نادية ترميزي، إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و8 أعوام و11 عاما، يعانون أيضا من الحمى واليرقان والتشنجات وفقدان الوعي.


وأضافت: "في الوقت الحالي، نشتبه في أن الحالات هي التهاب الكبد الحاد"، لافتة إلى أن "الوزارة تحقق حاليا في سبب المرض من خلال إجراء حزمة كاملة من اختبارات الفيروس".


كما دعت الوزارة الآباء، إلى نقل أطفالهم على الفور إلى المستشفى إذا ظهرت عليهم أي علامة على تلك الأعراض.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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