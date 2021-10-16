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السبت، 16-10-2021 10:02 ص

وفاة 3 وإصابة 7 أشخاص جراء زلزال في جزيرة بالي

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الوكيل الاخباري- لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون جراء الزلزال الذي وقع مساء أمس الجمعة في جزيرة بالي الإندونيسية.

ووفقا للمسح الجيولوجي (USGS) ، وقع زلزال بقوة 4.8 درجة في الجزء الشرقي من الجزيرة في "الساعة 23.18 يوم الجمعة بالتوقيت العالمي" على عمق 10 كيلومترات.

وقال رئيس فرقة العمل التابعة لوكالة إدارة الكوارث في إقليم بالي إن شخصين لقيا حتفهما في مقاطعة بانجلي، وآخر في كارانجاسيم. وأضاف أن سبعة آخرين أصيبوا في الجزيرة.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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