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الإثنين، 03-10-2022 07:14 ص

وفاة 7 أشخاص بالكوليرا في هايتي

كككك


الوكيل الإخباري - أعلنت هايتي أن ما لا يقل عن 8 أشخاص لقوا حتفهم بسبب الكوليرا، في عودة مفاجئة للمرض بالبلاد.

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وأودى المرض بحياة نحو عشرة آلاف خلال تفشيه عام 2010، الذي ألقي باللوم فيه على قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.


وجاءت الحالات، وهي أول حالة وفاة بسبب الكوليرا تم الإبلاغ عنها منذ ثلاث سنوات، في مجتمع يسمى دكايت في جنوب بورت أو برنس، وفي حي سيتي دي سولي الساحلي، الذي تسيطر عليه العصابات، حيث يعيش الآلاف من الناس في ظروف بائسة وغير صحية.


وحذرت لوري أدريان المديرة العامة لوزارة الصحة في هايتي، من أن "الكوليرا يمكن أن تنتشر بسرعة كبيرة جدا".


وقالت الأمم المتحدة في بيان لها إنها تعمل مع حكومة هايتي "لشن استجابة طارئة لهذا التفشي المحتمل".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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