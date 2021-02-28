وفاة 7 أشخاص وإصابة 10 بجروح إثر تفجير إرهابي في العراق

الوكيل الاخباري - توفي 7 اشخاص وأصيب 10 بجروح في تفجير استهدف قوة من حشد عشائر الأنبار غربي العراق.

اضافة اعلان



وقال العقيد بشرطة الأنبار، أحمد الدليمي، لوكالة الانباء الأردنية (بترا) ببغداد، إن سيارة ملغمة انفجرت، اليوم الأحد، ضد قوة من الحشد العشائري، التابع لسكان الأنبار في مدينة حديثة، 350 كلم غرب بغداد.

وأضاف أن حصيلة التفجير الملغم كانت وفاة 7 اشخاص و10 مصابين جميعهم ينتمون لقوة حشد عشائر الأنبار.



--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





