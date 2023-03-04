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السبت، 04-03-2023 08:22 ص

وفاتان وإصابة 23 شخصاً بحادث مروع في السعودية

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الوكيل الإخباري - توفي شخصان وأصيب 21 آخرون بجروح بعضهم خطرة في محافظة الطائف بالسعودية في حادث مروري مروع لسيارة كانت تقل 25 شخصا من جنسية عربية على طريق حضن الرابط بين الطائف وتربة.

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وذكرت صحيفة عكاظ أن الحادث نتج عنه مصرع شخصين ونقل 7 آخرين حالتهم خطرة بينهم حالة تم نقلها بالطيران إلى مستشفيات الطائف.


وكشفت صحة الطائف أن عدد الحالات 23 حالة، منها 7 حالات حمراء خطيرة، و10 حالات صفراء متوسطة، و4 خضراء عادية وحالتا وفاة.


كما تم نقل 3 حالات حمراء وحالة واحدة صفراء إلى مستشفى الأمير سلطان، فيما تم نقل 4 حالات حمراء و6 حالات صفراء إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي واحدة منها عبر الإخلاء الجوي.


وتم نقل 3 حالات صفراء إلى مجمع الملك فيصل.


وأعلنت مستشفيات محافظة تربة والملك فيصل الطبي بالطائف والملك عبدالعزيز التخصصي والأمير سلطان حالة الطوارئ وإبقاء عدد من المستشفيات في حالة التأهب لاستقبال الحالات المصابة.


فيما دعمت صحة الطائف من قبل إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بـ 7 فرق إسعافية إضافة إلى القيادة الميدانية، كما تم رفع الجاهزية في مستشفى الأمير سلطان والتخصصي ومجمع الملك وتربة.

 

عكاظ


 




 

 


 

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