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الخميس، 25-08-2022 12:57 م

وفاتان و 18 إصابة بحادث لحافلة معتمرين عُمانيين في السعودية

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الوكيل الإخباري - أعلنت سفارة سلطنة عمان في السعودية أنها تابعت باهتمام بالغ مجريات الحادث الأليم الذي وقع عصر أمس الأربعاء على حافلة المعتمرين العمانيين التي كانت متجهة إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين عمانيين وإصابة 18 آخرين بإصابات مختلفة.

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وقالت السفارة في بيان، إن العمل يجري حاليا بالتنسيق مع القنصلية العامة لسلطنة عمان في جدة والجهات المعنية في السعودية، على سرعة إنهاء إجراءات نقل الجثمانين إلى سلطنة عمان، وعلاج المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.


وتقدمت السفارة بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي المتوفيين، داعية الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما جميل الصبر والسلوان، راجية الشفاء العاجل للمصابين.

 

البيان


 




 

 


 

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