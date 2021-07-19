وفداً من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يلتقي الرئيس الفرنسي ماكرون

الوكيل الإخباري- أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" أن وفدا رفيع المستوى من الإدارة ومجلس سوريا الديمقراطية، التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الإليزيه.

اضافة اعلان



وقالت الإدارة، إن "الوفد الذي ضم كلا من (رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد) و (الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بيريفان خالد)، (الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية في دير الزور، غسان اليوسف) أكد أن اللقاء مع ماكرون تناول مجموعة واسعة من القضايا على رأسها الأزمة السورية والحلول المرتقبة لهذه الأزمة وكيفية ضمان حل سلمي وديمقراطي وعادل لهذه الأزمة وفق القرارات الأممية".



وأضافت، أنه "كما تمت مناقشة الوضع الإداري في شمال وشرق سوريا وأهمية هذه التجربة الديمقراطية ومآلاتها المستقبلية ضمن سوريا ديمقراطية موحدة".



وتابعت، أن "المجتمعين تناولوا الأوضاع الاقتصادية العامة التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا في ظل الحصار المفروض عليها ونقص الموارد بسبب هذا الحصار وخاصة فيما يتعلق بالمعابر المغلقة".



وأشارت، إلى أن الوفد تطرق للأوضاع الأمنية في شمال وشرق سوريا وآخر المستجدات في عملية محاربة تنظيم "داعش" المستمرة بشتى الوسائل.

المصدر: روسيا اليوم