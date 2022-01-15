السبت 15-01-2022
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السبت، 15-01-2022 08:36 ص

وفد أمريكي إلى السعودية والسودان وإثيوبيا

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الوكيل الإخباري - أعلنت الخارجية الأمريكية أمس الجمعة أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد سيزور السعودية والسودان وإثيوبيا الأسبوع المقبل وسط أزمات مستمرة في البلدين الإفريقيين.

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وذكر بيان للخارجية الأمريكية، أن ساترفيلد ومولي في، مساعدة وزير الخارجية، سيتوجهان إلى الرياض والخرطوم وأديس أبابا في الفترة من 17 إلى 20 يناير.


وفي الرياض سيلتقيان "أصدقاء السودان"، وهي مجموعة تطالب بإعادة الحكومة الانتقالية في البلاد بعد الانقلاب العسكري في أكتوبر، حسب البيان، حيث يهدف الاجتماع إلى "حشد الدعم الدولي" لبعثة الأمم المتحدة من أجل "تسهيل انتقال متجدد يقوده المدنيون إلى الديمقراطية" في السودان.

 

ثم سيسافر ساترفيلد وفي إلى الخرطوم، حيث سيجتمعان مع نشطاء مؤيدين للديمقراطية وجماعات نسائية وشبابية ومنظمات مدنية وشخصيات عسكرية وسياسية.


وأشار البيان إلى أن "رسالتهم ستكون واضحة: الولايات المتحدة ملتزمة بالحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني".


في إثيوبيا، سيعقد المسؤولان الأمريكيان اجتماعا مع رئيس الوزراء أبي أحمد للبحث عن حل للحرب الأهلية المتفاقمة، حيث "سيشجعان المسؤولين الحكوميين (الإثيوبيين) على اغتنام الفرصة الحالية للسلام من خلال إنهاء الضربات الجوية وغيرها من الأعمال العدائية"، كما سيطالبان بوقف إطلاق النار والإفراج عن السجناء السياسيين واستئناف وصول المساعدات الإنسانية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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