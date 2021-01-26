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الثلاثاء، 26-01-2021 10:33 ص

بدعوة من وزارة الخارجية الإيرانية

وفد الهيئة السياسية لطالبان يصل إلى طهران

طهران
العاصمة الإيرانية طهران


الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، عن زيارة الوفد السياسي لحركة "طالبان" إلى طهران.

ومن جهته ، قال خطيب زادة، اليوم الثلاثاء، إن "الملا عبد الغني برادر" يترأس الوفد السياسي لحركة "طالبان" الذي وصل إلى طهران صباح اليوم بدعوة من وزارة الخارجية الإيرانية.

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وصرح خطيب زادة، بأن الوفد السياسي لطالبان سيلتقي خلال إقامته في طهران، بالمسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم وزير الخارجية، والممثل الخاص لإيران في أفغانستان، لتبادل وجهات النظر حول عملية السلام في أفغانستان والقضايا المتعلقة بالوضع في هذا البلد.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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