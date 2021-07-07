وفد برلماني إيراني يزور سوريا

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلام إيرانية، بأن وفدا برلمانيا إيرانيا وصل اليوم الأربعاء، إلى دمشق بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية وتمتين الأواصر الشعبية بين إيران وسوريا.

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ويرأس الوفد البرلماني الإيراني عباس كلرو، ويضم النواب أحمد حسين فلاحي، جعفر راستي، سيد أحمد آوائي وفاطمة محمد بيكي.



وقال رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية-السورية، النائب كلرو، إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات البرلمانية وتطوير العلاقات الشعبية بين البلدين، حيث أن هناك الكثير من الإمكانات لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية التي يجب توظيفها بشكل فعال.

المصدر: روسيا اليوم