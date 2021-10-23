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السبت، 23-10-2021 12:52 م

وفد جزائري يرفض الجلوس خلف وفد الاحتلال الإسرائيلي في مؤتمر أوروبي

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الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن وفد مجلس الأمة الجزائري المشارك في المؤتمر الأوروبي لرؤساء البرلمانات بالعاصمة اليونانية أثينا، رفض الجلوس خلف وفد الاحتلال الإسرائيلي، وذكرت الوكالة أن الوفد طالب بتغيير مكان جلوسه، وهو ما تم له بالفعل.

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ويشارك الوفد البرلماني الجزائري، في أشغال المؤتمر الأوروبي لرؤساء البرلمانات المنظم من طرف الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.


ويشارك في المؤتمر أكثر من 34 رئيس برلمان، و300 مشارك من 47 دولة، أعضاء بمجلس أوروبا، فضلا عن الأعضاء الملاحظين والدول الشريكة والمدعوة من ضفتي المتوسط.

 

المصدر:الجزيرة

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