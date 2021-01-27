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الأربعاء، 27-01-2021 12:52 م

تستغرق يوما واحد

وفد سوداني يبحث في السعودية التوتر مع إثيوبيا

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الوكيل الإخباري - توجه المتحدث باسم مجلس السيادة في السودان، محمد الفكي سليمان، صباح اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحد، يبحث خلالها الأزمة مع إثيوبيا.

ويرافق سليمان في الزيارة للسعودية كل من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، نصر الدين مفرح، والفريق أول ركن، جمال عبدالمجيد، مدير جهاز المخابرات العامة.

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وسيطلع سليمان خلال الزيارة القيادة السعودية على الأوضاع في السودان، لا سيما على الحدود السودانية-الإثيوبية.


وكان المتحدث باسم مجلس السيادة في السودان، محمد الفكي سليمان، طالب إثيوبيا في وقت سابق، بالانسحاب من نقطتين على الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أنه يجب استرداد كافة أراضي السودان على الحدود مع إثيوبيا.


وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا متصاعدا منذ أسابيع، على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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