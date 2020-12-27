وفد مصري رسمي رفيع المستوى يصل طرابلس

الوكيل الاخباري- وصل وفد مصري رفيع المستوي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة من يوم واحد يعقد خلالها لقاءات مع عدد من القيادات في حكومة الوفاق لمناقشة سبل حل الأزمة الليبية.



وتأتي الزيارة بعد أيام من زيارة قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل لمدينة بنغازي، والتي التقى خلالها المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب.



ووفق المصادر؛ يضم الوفد المصري، نائب رئيس جهاز المخابرات، وممثلين عن وزارتي الدفاع والخارجية، وقد حطت الطائرة التي تُقلهم بمطار معتيقة.

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المصدر: إرم



