الأحد 26-02-2023
الوكيل الاخباري

انذار نحو 150 محلا تجاريا في جرش

لليوم الـ 13 .. الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة السجون

هزة أرضية جديدة بقوة 4.2 في سوريا

الاحتلال يقتحم مدرسة بنات في نابلس

الدفاع المدني: لا حوادث سببها المدافئ خلال الـ72 ساعة الماضية

الدوريات الخارجية تكشف عن أبرز مسببات الحوادث خلال نهاية الأسبوع

8 إصابات بتصادم مركبتين على طريق العدسية

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

السوق المركزي: كميات البندورة زائدة عن حاجة السوق وارتفاع الأسعار من تجار التجزئة

الأحد، 26-02-2023 10:18 ص

وفد من الاتحاد البرلماني العربي يزور دمشق

6358497f4236041a19032e77


الوكيل الاخباري-توجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، على رأس وفد من الاتحاد البرلماني العربي إلى سوريا، تأكيدا على دعم الشعب السوري.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان له تلقته وكالة الأنباء العرقية (واع): إن "الرئيس الحلبوسي توجه على رأس وفد من الاتحاد البرلماني العربي إلى سوريا".

وأعلن رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أمس السبت خلال المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في بغداد عن تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة سوريا، تأكيدا على دعم الشعب السوري".

وطالب الحلبوسي في كلمته أمام المؤتمر بأن تتبنى الدول العربية على كل المستويات البرلمانية والحكومية قرارا نهائيا بعودة سوريا إلى محيطها العربي، وإلى ممارسة دورها العربي والإقليمي والدولي بشكل فاعل، والعمل الجاد لاستقرارها وإعادة تأهيل بناها التحتية وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وقال الحلبوسي: "إن سوريا في الأيام الأخيرة مرت بظروف صعبة إثر الزلزال المدمر الذي أوقع أضراراً بالغة بالأرواح والممتلكات، وكل ذلك يلزمنا جميعا بالسعي والاستمرار في واجب المساندة والدعم إلى حين انجلاء تداعيات الأزمة وآثارها الصعبة".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
pakistan-1715201_1280

باكستان.. قتلى وجرحى بتفجير إرهابي استهدف مدنيين

12

هزة أرضية جديدة بقوة 4.2 في سوريا

d171719a-045c-4652-9608-9f86a1fa935e

انتخابات نيجيريا.. يومان لتصويت متعثر ونتائج "مؤجلة"

63fae0bc4236041c6c181afa

صحيفة: كاميلا زوجة الملك تشارلز ستلقب بالملكة

63faf327423604583f09a21a

طائرة أوروبية ثالثة تصل إلى سوريا محملة بـ 120 طنا من المواد الإغاثية والطبية

63faeb224c59b7109e141db7

مدير CIA: إيران لا تعتزم إنتاج أسلحة نووية

أخبار متعلقة
63e51df942360461e14be990

قطري يتبرع بمليون ريال لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

image_750x_63e508e4505fa

الاتصالات الألمانية تعلن مجانية المكالمات إلى تركيا وسوريا

image (41)

ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 17500 قتيل

زلزال-تركيا-4

بالفيديو .. شاهد كيف تحركت الأرض بتركيا عقب الزلزال

sonhui

وزيرة خارجية كوريا الشمالية تعزي نظيرها التركي بضحايا الزلزال

المفوضية-الأوروبية

بعد زلزال تركيا وسوريا.. ولاية أميركية تخشى المصير ذاته