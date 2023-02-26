وفد من الاتحاد البرلماني العربي يزور دمشق

الوكيل الاخباري-توجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، على رأس وفد من الاتحاد البرلماني العربي إلى سوريا، تأكيدا على دعم الشعب السوري.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان له تلقته وكالة الأنباء العرقية (واع): إن "الرئيس الحلبوسي توجه على رأس وفد من الاتحاد البرلماني العربي إلى سوريا".



وأعلن رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أمس السبت خلال المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في بغداد عن تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة سوريا، تأكيدا على دعم الشعب السوري".



وطالب الحلبوسي في كلمته أمام المؤتمر بأن تتبنى الدول العربية على كل المستويات البرلمانية والحكومية قرارا نهائيا بعودة سوريا إلى محيطها العربي، وإلى ممارسة دورها العربي والإقليمي والدولي بشكل فاعل، والعمل الجاد لاستقرارها وإعادة تأهيل بناها التحتية وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.



وقال الحلبوسي: "إن سوريا في الأيام الأخيرة مرت بظروف صعبة إثر الزلزال المدمر الذي أوقع أضراراً بالغة بالأرواح والممتلكات، وكل ذلك يلزمنا جميعا بالسعي والاستمرار في واجب المساندة والدعم إلى حين انجلاء تداعيات الأزمة وآثارها الصعبة".

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روسيا اليوم