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الثلاثاء، 06-04-2021 09:23 م

لبحث ملفات هامة مع قادة حماس

وفد من المخابرات المصرية يزور غزة

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منظر عام لقطاع غزة


الوكيل الإخباري - وصل وفد من المخابرات المصرية، اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة لبحث ملفات هامة مع قادة حركة "حماس".

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وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن الوفد وصل قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز" قبل قليل.


ويضم الوفد كلا من اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية، ويرافقه اللواء سامح نبيل، بحسب المصدر ذاته.


في سياق متصل، أفادت دائرة الإعلام في حاجز بيت حانون في بيان بأن الوفد المصري وصل "بشكل مفاجئ" برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول ملف فلسطين بالمخابرات المصرية وعضوية اللواء سامح نبيل، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.


ومن المقرر أن يلتقي قيادة حماس بغزة لبحث ملفات هامة، وفق الوكالة الفلسطينية.


وتتولى القاهرة الكثير من الملفات الفلسطينية وعلى رأسها المصالحة والتهدئة مع الاحتلال، وبين الحين والآخر يصل وفد المخابرات المصرية إلى غزة ويلتقي قادة حماس والفصائل الفلسطينية.


ومن المقرر أن تشهد فلسطين في 22 مايو انتخابات تشريعية، على أن تجرى انتخابات رئاسية في 31 يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس، بحسب مرسوم رئاسي سابق.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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