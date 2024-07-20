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السبت، 20-07-2024 10:48 ص

وفيات واصابات .. تفشي داء خطير في 12 ولاية أمريكية

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الوكيل الإخباري- أعلن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض عن انتشار داء الليستريا أو ما يُسمى بمرض الدوران (Listeria) في 12 ولاية في وقت واحد.

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وذكر المركز في بيانه أن شخصين توفيا بسبب المرض، وتم نقل 28 آخرين إلى المستشفى.


وأشار البيان إلى أن العدد الفعلي للإصابات بالمرض قد يكون أعلى. ووفقاً له، معظم المصابين تناولوا منتجات اللحوم، بما في ذلك المرتديلا والنقانق، لكن حتى الآن لا يوجد تأكيد أن هذا هو السبب فعلاً.


وفي وقت سابق في كندا، توفي شخصان وتم نقل تسعة آخرين إلى المستشفى. وجُرت الإشارة إلى أن كل المصابين تناولوا مشروبات غازية ذات أصل نباتي.


وعادةً، تنتقل العدوى المسببة لهذا المرض إلى جسم الإنسان عن طريق تناول أطعمة ملوثة بجرثومة الليستيريا المونوسيتوجينز (الخضروات والمنتجات الحيوانية)، التي تسبب اضطرابات معوية حادة، وتؤثر على الجهاز العصبي ويمكن أن تسبب التهاب السحايا والدماغ والوفاة.


وفي دائرة الخطر، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً والنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة وذوي المناعة الضعيفة.

 




RT


 




 

 


 

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