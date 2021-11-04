وكالة: أمير الكويت يتلقى تقريرا بشأن العفو عن المعارضين

الوكيل الإخباري-قالت وكالة الأنباء الكويتية يوم الخميس أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تلقى تقريرا أوليا من رؤساء الحكومة الكويتية والبرلمان والقضاء يوضح ضوابط وشروط العفو عن معارضين.

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ومهد الأمير الشهر الماضي الطريق أمام العفو من خلال تكليف الرؤساء الثلاثة بتوصية شروط العفو قبل إصدار المرسوم، والذي كان شرطا رئيسيا لنواب المعارضة لإنهاء المواجهة المستمرة منذ أشهر مع الحكومة الكويتية .

رويترز