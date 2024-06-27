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الخميس، 27-06-2024 09:20 ص

وكالة: الجيش البولندي يعتمد قرارا يمهد "للحرب مع روسيا"

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الوكيل الاخباري- قالت وكالة أسوشيتد برس إن الجيش البولندي قدم للاشخاص برنامج "إجازة مع الجيش"، للتدريب العسكري التطوعي كاستعداد لنشوب نزاع محتمل مع روسيا.

واعتبرت الوكالة أن قيادة الجيش البولندي تفكر بالحرب ضد روسيا، من خلال تنفيذها برنامج "إجازة مع الجيش" وذلك بهدف العثور على عدد إضافي من الجنود.

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ووفقا للوكالة، يتضمن البرنامج تدريبا عسكريا مدفوع الأجر للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما.

وسيخضع المشاركون للتدريب في الصيف لمدة 28 يوما دون إجازة، وبعد ذلك سيقومون بتأدية القسم العسكري كجنود في الجيش الوطني. وبعد الانتهاء من البرنامج، يمكن للمجندين الذهاب إلى الاحتياط أو مواصلة الخدمة في قوات الدفاع الإقليمي.

وتؤكد وكالة أسوشيتد برس، أن البرنامج يهدف لإعداد الأشخاص في بولندا،  لصراع محتمل مع روسيا.

ونوهت المقالة بأن السلطات البولندية تأمل في توسيع جيشها البالغ قوامه 198 ألف جندي بشكل كبير لمواجهة روسيا.

 




 

 


 

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