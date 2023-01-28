السبت 28-01-2023
الوكيل الاخباري

فصل التيار الكهربائي عن مناطق الكرك غداً الاحد - أسماء

الصحة تعلن أسماء مراكز التطعيم ضد كورونا ومواعيد العمل

الذهب عالمياً يحقق مكاسب للأسبوع السادس وتركيز على قرار رفع الفائدة المقبل

وكالة: تحطم طائرتين مقاتلتين لسلاح الجو الهندي

لأول مرة في التاريخ.. الاستثمار الأخضر يتجاوز تريليون دولار عالمياً

دونيتسك: قوات كييف قصفت أراضينا بـ195 صاروخا وقذيفة خلال يوم

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

1.59 مليار دولار عجز تمويل متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية العام الماضي

عطاءان لشراء 240 ألف طن قمح وشعير

الأردن: ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لوقف حالة التصعيد الخطيرة في الأراضي الفلسطينية

السبت، 28-01-2023 09:46 ص

وكالة: تحطم طائرتين مقاتلتين لسلاح الجو الهندي

155125813815585002


الوكيل الاخباري- تحطمت مقاتلتان تابعتان لسلاح الجو الهندي "سو-30" روسية الصنع و"ميراج 2000" فرنسية الصنع في ولاية ماديا براديش الهندية اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة ANI .

اضافة اعلان

 

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر عسكرية إن الطائرتين قد أقلعتا من قاعدة غواليور الجوية فى ماديا براديش، في إطار تدريبات تجري هناك، مشيرة إلى انطلاق عمليات البحث والإنقاذ.

وذكرت الوكالة أن محكمة التحقيق التابعة لسلاح الجو بصدد تحديد ما إذا كان هناك تصادم في الجو أم لا.

وحسب المصادر، فقد كان هناك طياران على متن "سو-30" وطيار واحد على متن "ميراج-2000" لحظة الكارثة، وتشير التقارير الأولية إلى أن اثنين من الطيارين بأمان، بينما توجهت مروحية تابعة لسلاح الجو الهندي إلى موقع الطيار الثالث.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-01-28T104840.703

رغم الانتقادات.. ماكرون يؤكد مواصلته الحديث مع روسيا

63d38e2d4c59b732ac1fc8a4

روسيا تطلق قمرا جديدا لاستشعار الأرض عن بعد

63d4c2a442360436bb752d48

تعليق رسمي سعودي على مقتل المبتعث الوليد الغريبي بالولايات المتحدة

63d4bf2242360464257eb9f0

دونيتسك: قوات كييف قصفت أراضينا بـ195 صاروخا وقذيفة خلال يوم

63d4a91142360464257eb9e9

سلطات دونيتسك: معارك عنيفة تدور الآن للسيطرة على أوغليدار

k3CruRwTRNIPpWcDITNfSuF4Y8JnsAe5IZ0TsWH7

جنرال أمريكي: سنخوض حرباً مع الصين عام 2025

أخبار متعلقة
Qna-russia-24072022

الدفاع الروسية: القضاء على 220 جنديا أوكرانيا وتدمير عدد من المدافع والرادارات أجنبية الصنع

63c645134236045804220651

بوتين يمنح لقب بطل روسيا للرقيب ألماز صافين بعد وفاته

63c50c5c42360422d463bdd9

رئيس الفلبين يوضح الوضع حول المحادثة مع زيلينسكي

63c4e39e42360475d2244cf0

رئيس أركان القوات الأمريكية يحضر تدريب دفعة من العسكريين الأوكرانيين في ألمانيا

63c37c294c59b72c29056a3f

وسائل إعلام: لندن قد تعود عن دعم اتفاق إيران النووي بعد إعدام أكبري

63c2734b4c59b77fa6695f26

برلماني روسي: الخارجية الأمريكية تزيد من تدخلها في شؤوننا الداخلية