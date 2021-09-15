وكالة كورية شمالية تنتقد التدخل الأمريكي في قضية تايوان

الوكيل الإخباري - استنكر منفذ إعلامي رسمي كوري شمالي، اليوم الأربعاء، تدخل الولايات المتحدة في قضية تايوان، معربا عن دعمه "لسياسة الصين الواحدة" التي تنتهجها بكين.

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وقالت الوكالة: "مؤخرا تدخلت الولايات المتحدة علنا في قضية تايوان كجزء من هجومها الضاغط المناهض للصين، مما يهدد سيادة الصين وسلامة أراضيها".



"وأضافت: "إن الهدف الذي تسعى إليه الولايات المتحدة من خلال تدخلها في قضية تايوان، هو استخدامها كوسيلة للضغط على الصين لمنع الأخيرة من تحقيق النمو وتفكيكها والقضاء على نظامها الاشتراكي في نهاية المطاف".



وذكرت الوكالة بين أمثلة حديثة للتدخل الأمريكي في قضية تايوان، هبوط طائرات في مطار تايوان، وقرار واشنطن بيع أسلحة بقيمة 750 مليون دولار لتايوان وخطتها لدعوة "رئيس" تايوان إلى مؤتمر دولي.



وتابعت: "إن التحركات الأمريكية تثبت بوضوح طبيعة الإمبراطورية الأمريكية التي لا تترك أي وسيلة دون تجربتها من أجل تحقيق هدفها الدنيء"، مشددا على أن " الصين تقف بقوة ضد التحركات الأمريكية المصممة للتقسيم الدائم للبلاد."

هذا وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها بموجب "سياسة الصين الواحدة".

المصدر : روسيا اليوم

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