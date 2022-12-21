الأربعاء 21-12-2022
الوكيل الاخباري

بسبب المخزونات الأميركية.. برنت يستقر عند 80 دولاراً

السفارة الكندية تعزي بشهداء الأمن العام

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في المملكة

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء و تفاصيل

أهم عشرة مخاطر عالمية لعام 2023

إصابة 7 أشخاص بتصادم مركبتين في طبربور

لجنة نيابية تصوت لمصلحة نشر التصاريح الضريبية لترامب

تدهور تريلا محملة بالفوسفات على الطريق الصحراوي

الأمن يحذر من ضباب كثيف في رأس منيف

الأربعاء، 21-12-2022 08:59 ص

وكالة: واشنطن ستسلم كييف أنظمة الدفاع الصاروخي "باتريوت"

63a27a004236047eb2134384


الوكيل الإخباري - أفادت وكالة اسوشيتد برس يوم أمس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمنظومات "باتريوت" للدفاع الصاروخي.  

اضافة اعلان


ووفقا لمعلومات الوكالة، سيتم الإعلان عن شحنات من هذا النوع من الأسلحة في إطار حزمة جديدة من المساعدة العسكرية لأوكرانيا.


بالإضافة إلى ذلك، تعتزم واشنطن تسليم سلطات كييف، قنابل جوية موجهة JDAM (ذخيرة الهجوم المباشر المشترك).

ولا تزال غير محددة بشكل واضح، مواعيد تسليم هذه المنظومات، لأن الجيش الأمريكي لم يقم بعد بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام نظام الدفاع الصاروخي هذا. ومن المفترض أن يتم تدريب عناصر الجيش الأوكراني على استخدام المنظومة، في قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا وسيستغرق الأمر عدة أسابيع.


في وقت سابق، ذكرت شبكة CNN، نقلا عن مصادر لم تكشفها، أن واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على خطط لتوريد أنظمة "باتريوت" إلى أوكرانيا.


من جانبها تحذر روسيا من مغبة توريد هذه الأسلحة إلى أوكرانيا، وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن هذه المجمعات ستصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية إذا سلمتها واشنطن إلى كييف.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63a018ac4236043eeb3260ad

تسجيل ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو 10 سم خلال 33 عاما في كوريا الجنوبية

181916-أغرب- 5 -حروب- في- تاريخ- البشرية

أهم عشرة مخاطر عالمية لعام 2023

63a292744236047f8113ab37

بيلاروس تحد من الدخول إلى المناطق الحدودية مع أوكرانيا

المكسيك

المكسيك تشجب قرار طرد سفيرها من بيرو

63a297344c59b76cb0523d7b

لجنة نيابية تصوت لمصلحة نشر التصاريح الضريبية لترامب

cia

سياسي أمريكي: CIA أسوأ منظمة إرهابية ويجب حلها

أخبار متعلقة
image - 2022-12-03T085552.622

أمريكا مستعدة للحديث مع روسيا بشأن معاهدة نووية جديدة

image - 2022-11-24T165809.136

ملايين الأوكرانيين لا يزالون غارقين في الظلام والبرد

image - 2022-11-24T165631.849

الاتحاد الأوروبي يعد حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا

Flag_of_Europe.svg

برلمان أوروبا يصوت على إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب

AFP_32PL69B

الكرملين: نحترم مخاوف تركيا الأمنية وندعو إلى ضبط النفس

image - 2022-11-21T164207.265

أوكرانيا تتهم الجنود الروس بسرقة دراجات السكان