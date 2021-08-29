الأحد 29-08-2021
الوكيل الاخباري

ولادة فتاة أفغانية على متن رحلة إجلاء جوية على ارتفاع 10 آلاف متر فوق سطح الأرض

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الأحد، 29-08-2021 05:46 ص

ولادة فتاة أفغانية على متن رحلة إجلاء جوية على ارتفاع 10 آلاف متر فوق سطح الأرض

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الوكيل الإخباري - ولدت طفلة أفغانية صباح يوم السبت خلال رحلة إجلاء تابعة للخطوط الجوية التركية، وفق ما أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية في بيان.

وقالت الخطوط الجوية التركية إن سومان نوري، 26 عامًا، "ولدت على ارتفاع 10 آلاف متر فوق سطح الأرض". وتمت الولادة بمساعدة طاقم الطائرة وكان كل من الطفل والأم على ما يرام.

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وبعد مغادرة الرحلة من دبي إلى المملكة المتحدة، أنجبت نوري في حوالي الساعة 4:00 صباحًا (بالتوقيت التركي) فوق المجال الجوي الكويتي ، وفقًا للخطوط الجوية التركية.

وحسب البيان فإنه "بعد أن أبلغت الراكبة الحامل طاقم الطائرة بآلام الولادة، سأل الطاقم عما إذا كان هناك طبيب في الطائرة. نظرًا لعدم وجود طبيب على متن الرحلة، قام طاقم الطائرة بتسهيل الولادة وفقًا لتدريبهم".


وقالت الخطوط الجوية التركية إن الطائرة هبطت في الكويت كإجراء احترازي واستمرت رحلتها إلى برمنغهام مع الطفلة وأسرتها.


سمى الأب تاج موحمات، 30 سنة، وسومان نوري، ابنتهما هافا. هي طفلهم الثالث.

CNN 

 

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