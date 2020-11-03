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الثلاثاء، 03-11-2020 09:03 ص

ولايات أميركية تحذّر من الإعلان المسبق لنتائج الانتخابات

ترامب-يتهم-الديمقراطيين-بالسعي-لـ-22سرقة22-الانتخابات-


الوكيل الإخباري- حذّرت سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية في عدد من الولايات الأميركية، مساء أمس الاثنين، من ضغوط قد يلجأ إليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لإعلان فوزه المسبق في بعض الولايات الأمريكية، قبل الإنتهاء من فرز نتائج الأصوات النهائية، بحسب واشنطن بوست.

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ونقلت الصحيفة عن المدعية العامة في ولاية ميشيغن دانا نيسل للصحافيين أنّ "الولايات لا تصادق على الانتخابات ليلة الانتخابات"، وتابعت "لسنا بوارد السماح لأيّ كان بسرقة هذه الانتخابات".


وفي إحاطة نظّمتها هيئة "فوتر بروتكشن بروجكت" (مشروع حماية الناخب)، قال المدّعي العام في ولاية كارولاينا الشمالية جاش ستاين، "لدينا خبرة في تولّي انتخابات متقاربة النتائج"، مضيفاً "قد نعرف من الفائز ليل الثلاثاء... وقد لا نعرف".

 

وقال إنه في حال أعلن ترامب فوزه بشكل سابق لأوانه "سيكون الأمر مؤسفاً، لكنّ هذا الإعلان سيكون حقّاً غير ذي صلة" ، وغير معترف به .

 

وأفاد موقع الأخبار السياسية "أكسيوس" أنّ ترامب أبلغ مقرّبيه بأنه سيعلن فوزه ليل الثلاثاء في حال تبيّن أنه متقدّم في الأصوات.

 

لكنّ مسؤولين في ولايات عدّة على غرار ميشيغن وويسكونسن وبنسلفانيا، وهي ولايات يرجّح أن تكون حاسمة ولا يمكن التكهّن بنتائجها، قالوا إن فرز الأعداد الكبيرة من البطاقات الانتخابية المرسلة بالبريد قد يستغرق على الأقل يوماً إضافياً واحداً وربّما ثلاثة أيام.


 




 

 


 

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