ولي العهد السعودي يبدأ جولة تشمل الأردن ومصر وتركيا

الوكيل الاخباري - غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود بلاده في جولة تشمل كل من الأردن ومصر وتركيا.



ووفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، مساء الإثنين، فإن الأمير السعودي سيلتقي قيادة الدول التي سيزورها بدءاً من ليل اليوم الإثنين.



وقال البيان المنشور، إن الزيارة التي تأتي بتوجيه من خادم الحرمين ستبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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