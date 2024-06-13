ولي العهد السعودي يعتذر عن المشاركة في قمة السبع

الوكيل الإخباري- بعث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية شكر لرئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني على الدعوة الكريمة التي تلقاها من دولتها للمشاركة في جلسة التواصل لقمة مجموعة السبع (G7) التي ستعقد في إيطاليا بتاريخ 14 يونيو 2024 الموافق 8 ذي الحجة 1445هـ.

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وتضمنت الرسالة اعتذاره عن عدم تمكنه من المشاركة؛ لوجود ارتباطات تحول دون ذلك تتعلق بالإشراف على أعمال موسم الحج، وأكد ولي العهد السعودي عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية الصديقة، وتمنى النجاح لأعمال هذه القمة.

واس