الثلاثاء 21-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 21-05-2024 06:44 م

ولي العهد السعودي يوضح حول صحة الملك سلمان

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الوكيل الاخباري - طمأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، الحكومة ومواطنيه، على صحة والده الملك سلمان بن عبد العزيز (88 عاما)، بعد يومين من الإعلان عن معاناته من التهاب في الرئة، وذلك في مستهلّ اجتماع للحكومة غاب عنه العاهل السعودي.

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وأوردت وكالة الأنباء السعودية أنّ الأمير محمد رئيس الوزراء "يطمئن الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين، ويعرب عن تقديره لكل من سأل عن خادم الحرمين الشريفين للاطمئنان على صحته"، داعيا له "بالشفاء العاجل وأن يمتعه بالصحة والعافية".


يأتي ذلك، بعد يومين من إعلان الديوان الملكيّ الأحد، أنّ العاهل السعودي يعاني من "التهاب في الرئة"، وأنّ الأطباء أعدّوا له برنامجا علاجيا قوامه مضادّ حيوي.

 

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