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الأحد، 02-06-2024 03:05 م

ولي العهد الكويتي الجديد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للأمير

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الوكيل الإخباري- أدى ولي العهد الكويتي الجديد، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأحد، اليمين الدستورية، نائباً لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

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جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، عقب صدور أمر أميري من أمير الكويت  بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولياً للعهد بعد تزكيته السبت.


ولي العهد الجديد، من مواليد 15 مارس/ آذار 1953، وشغل منصب رئيس الوزراء من 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 إلى 24 يوليو/ تموز 2022.


وبحسب "كونا"، استقبل أمير البلاد، بقصر السيف بالعاصمة الكويتية، صباح اليوم، ولي العهد لأداء اليمين الدستورية لمناسبة تعيينه نائباً للأمير.


ونص الأمر الأميري الذي نشرت "كونا" نصه، على تعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد، بعد "مبايعة مجلس الوزراء".


وجاء الأمر الأميري بعد الاطلاع على الدستور، وقانون توارث الإمارات، والأمر الأميري الصادر في 10 مايو/أيار الماضي (حل البرلمان وتعطيل بعض مواد الدستور)، بالإضافة إلى أمر تزكية ولي العهد الذي عُرض على مجلس الوزراء الكويتي السبت.


 




 

 


 

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