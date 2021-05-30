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الأحد، 30-05-2021 12:13 م

ولي العهد الكويتي يزور السعودية

الشيخ-مشعل-الأحمد-الجابر-الصباح-4


الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الأحد، بأن ولي عهد البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سيبدأ يوم غد زيارة رسمية على رأس وفد، إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت الوكالة في بيان مقتضب: ”يغادر ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له أرض الوطن یوم غد الاثنين متوجها إلى المملكة العربية السعودية وذلك في زيارة رسمية“.



وتم اختيار الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأخ الأصغر لأمير الكويت وليا للعهد، في السابع من شهر أكتوبر الماضي، بعد أيام من تولي الشيخ نواف الأحمد الصباح، سدة الحكم خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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