الثلاثاء 29-06-2021
الوكيل الاخباري

ضبط 300 الف حبة مخدرة بحوزة شخصين

وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

العبداللات ينفي لـ الوكيل انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط.. ويوضح : انفجار صغير

مستوطنون يقتحمون ' الأقصى'

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو اقتصاد الأردن

يومان لتعديل ساعات الحظر الليلي وإلغاؤه في مناطق

حجاوي لـ الوكيل: مزج المطاعيم يرفع من قدرة مقاومة المتحورات.. والجرعة الـ3 قيد الدراسة

إلقاء القبض على قاتل أحد الأشخاص في محافظة الزرقاء

استكمال النظر في ' قضية الفتنة' الأربعاء

تدني الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية بالأردن

الثلاثاء، 29-06-2021 12:53 م

ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

emarat-news_2020-02-16_15-04-20_674486


الوكيل الإخباري- حسب مصادر إعلام إماراتية، اجرى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد،. بحثا من خلاله تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.

وبحث خلال الاتصال، "تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.. إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وتناول الجانبان، مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية خاصة في الدول الأفريقية".

اضافة اعلان

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0Y21e93qxIuSspXt9G4QPu045EuKWs7M72icMxsD

الحكم على رئيس جنوب إفريقيا السابق بالسجن

00d47504-1d28-4056-afd0-7a679589b187_16x9_1200x676

إيران: تمديد الاتفاق مع الطاقة الدولية قد يجعل المفاوضات في فيينا استنزافية

1038733472_0_28_1077_611_1000x541_80_0_0_78ad4f74f83f99aea37fe31b721f2ed1

روسيا تتفقد جاهزية منظومات الدفاع الجوي 'إس-400' في القرم

1020201265644819

رئيس طاجيكستان يستقبل نظيره القرغيزي في دوشنبه

150941_emrikiya-rusiya

أمريكا: يوجد فرص للتعاون مع روسيا

هند

الهند .. أكثر من 40 ألف إصابة بالفطر الأسود

أخبار متعلقة
60d9afa64236046ea759a163

بوتين: العلاقات الروسية الصينية نموذجا يحتذى به

سي

السيسي يعين سفيرا جديدا لمصر في إثيوبيا

60d1c6704c59b740097a7451

الأسد يلتقي نائب رئيس الحكومة الروسية في دمشق

1810132

مصر توقف التأشيرات للمسافرين إلى مطار أديس أبابا

60c999e642360404825e184a

مشرعون أمريكيون يدعون بايدن للتعاون مع روسيا

مؤتمر

السعودية: انطلاق أعمال مؤتمر إعلان السلام في أفغانستان