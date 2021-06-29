ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

الوكيل الإخباري- حسب مصادر إعلام إماراتية، اجرى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد،. بحثا من خلاله تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.



وبحث خلال الاتصال، "تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.. إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".



وتناول الجانبان، مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية خاصة في الدول الأفريقية".

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المصدر: روسيا اليوم