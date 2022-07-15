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الجمعة، 15-07-2022 10:35 ص

ووهان تثير الخوف من جديد.. اكتشاف بكتيريا مسببة لمرض خطير

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لقطة من سوق ووهان في الصين


الوكيل الإخباري - أثار اكتشاف بكتيريا في مدينة ووهان الصينية، تسببت في إصابة طالب بالكوليرا والعثور عليها بشكل منفصل في عينات من سلاحف رخوة في سوق للأطعمة، قلق الصينيين، وربط البعض الأمر بكوفيد-19.

وقالت السلطات المحلية في وقت متأخر من أمس الخميس إنه تم تطهير سوق المواد الغذائية حيث تبين احتواء عينات من السلاحف الرخوة على جرثومة مسببة للكوليرا.

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وعلى الرغم من عدم رصد إصابات بشرية بالكوليرا بين من خالطوا السلاحف الرخوة فإن السلطات أمرت بإغلاق القسم الذي يبيعها في السوق لمدة ثلاثة أيام، وفقما ذكرت "رويترز".


وأشارت السلطات إلى عدم وجود صلة بين سلالة البكتيريا المسببة لإصابة الطالب المذكور بالكوليرا والعينات المكتشفة في سوق الأغذية.


وقالت هيئة مكافحة الأمراض في منطقة هونغشان في ووهان إن المسؤولين يتتبعون أيضا منتجات غير محددة من نفس شحنة السلاحف الرخوة تم نقلها إلى مكان آخر.

 

وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات قوية على تفشي الكوليرا، فإن قلق مستخدمي الإنترنت بشأن تفشي مرض آخر وضع الأمر بين الموضوعات الأكثر شيوعا على موقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي.

 

سكاي نيوز عربية




 




 

 


 

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