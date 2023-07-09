الأحد 09-07-2023
الوكيل الاخباري

اعلان صادر عن البنك المركزي الأردني

4 إصابات بحادث سير على طريق البحر الميت

تخفيض سعر 391 صنفًا دوائيًا من الأدوية شائعة الاستخدام

بعد العديد من الشكاوى .. تعميم حكومي اليوم الاحد

الطاقة النيابية تبحث عمولة محطات المحروقات

الأردن مقبل على موجة حارة بهذا الموعد

مقتل 6 أشخاص بتحطم طائرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

أول فوج من حجاج قطاع غزة يغادرون السعودية

وزير الصحة: الوزارة معنية بتفعيل دور الصيادلة في المنظومة الصحية

وفاة معلمة ومربية والتربية تنعاهما

الأحد، 09-07-2023 08:26 ص

يلين: المحادثات الأميركية الصينية في بكين تضع العلاقات على أسس أكثر صلابة

م


الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الأحد، إن محادثاتها في بكين مع كبار المسؤولين الحكوميين أسهمت في الدفع بالعلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة من خلال وضعها على "أسس أكثر صلابة".

اضافة اعلان


ونقلت الواشنطن بوست عن يلين بعد زيارة لبكين استمرت أربعة أيام "بشكل عام أعتقد أن الاجتماعات الثنائية، شكلت خطوة إلى الأمام في جهودنا لوضع العلاقة بين الولايات المتحدة والصين على أسس أكثر صلابة"، متوقعة أن تساعد هذه الرحلة في بناء قناة مرنة ومثمرة للتواصل مع الفريق الاقتصادي الصيني الجديد.


وشددت يلين على وجوب أن "يلتزم البلدان إدارة هذه العلاقة بمسؤولية، وإيجاد طريقة للعيش معا وتشارك الرخاء العالمي، مؤكدة ضرورة تسليط الضوء على الأهمية "الحيوية" للاتصالات الرفيعة المستوى بين البلدين.


وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ "إجراءات موَجَّهة" من أجل الحفاظ على أمنها القومي، موضحة أن هذه القيود لا تهدف إلى "كسب ميزة اقتصادية" على حساب الصين.


بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
64aa4c504c59b72dc1351326

روسيا.. حرائق ضخمة في غابات مقاطعة ماغادان

3455294_1688877310

إصابة 26 شرطياً في صدامات خلال مهرجان موسيقي غربي ألمانيا

64aa50bf42360474e7685314

قرار بايدن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية يثير الذعر في الكونغرس

64aa3a474c59b73a381a1044

الصين: ماتفيينكو ستزور البلاد على رأس وفد كبير

64aa45d142360408fa340b0e

رئيس برلمان القرم: سنلاحق زيلينسكي بتهم الإرهاب

image - 2023-07-09T085045.357

مقتل 6 أشخاص بتحطم طائرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

أخبار متعلقة
64a9248642360420df2b0d47

الصين تأسف لـ"الحوادث غير المتوقعة" مع الولايات المتحدة

image - 2023-07-05T084811.174

الصين تعارض مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان

64a40fdf42360451092b5f16

الصين تؤجل زيارة بوريل

49b3b24d-9e84-4482-a641-3a5c9a4d17a7

درجات حرارة قياسية أرضاً وبحراً في 2023

60b34c7c13665 (1)

بكين: على دول العالم أن تحل النزاعات من خلال الحوار والتشاور

649943aa4c59b7543833946e

الخارجية الصينية: حادث "فاغنر" شأن داخلي روسي