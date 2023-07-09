يلين: المحادثات الأميركية الصينية في بكين تضع العلاقات على أسس أكثر صلابة

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الأحد، إن محادثاتها في بكين مع كبار المسؤولين الحكوميين أسهمت في الدفع بالعلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة من خلال وضعها على "أسس أكثر صلابة".

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ونقلت الواشنطن بوست عن يلين بعد زيارة لبكين استمرت أربعة أيام "بشكل عام أعتقد أن الاجتماعات الثنائية، شكلت خطوة إلى الأمام في جهودنا لوضع العلاقة بين الولايات المتحدة والصين على أسس أكثر صلابة"، متوقعة أن تساعد هذه الرحلة في بناء قناة مرنة ومثمرة للتواصل مع الفريق الاقتصادي الصيني الجديد.



وشددت يلين على وجوب أن "يلتزم البلدان إدارة هذه العلاقة بمسؤولية، وإيجاد طريقة للعيش معا وتشارك الرخاء العالمي، مؤكدة ضرورة تسليط الضوء على الأهمية "الحيوية" للاتصالات الرفيعة المستوى بين البلدين.



وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ "إجراءات موَجَّهة" من أجل الحفاظ على أمنها القومي، موضحة أن هذه القيود لا تهدف إلى "كسب ميزة اقتصادية" على حساب الصين.



بترا