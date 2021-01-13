الأربعاء 13-01-2021
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الأربعاء 13/1/2021

مسؤولان طبيان يعبران عن تفاؤلهما حيال إجراءات التطعيم في المملكة

الاقتصاد الرقمي ينشئ منصة سهلة للتسجيل لأخذ لقاح كورونا - رابط

صحة إربد للوكيل : هنالك إقبال واضح على أخذ لقاح كورونا في المحافظة - فيديو

أول تصريح لوزير الصحة خلال حملة اعطاء مطاعيم كورونا

وفيات الأربعاء 13/1/2021

الصحة توضح للوكيل تفاصيل تخزين وتوزيع لقاحات كورونا

التصويت النيابي على الثقة بالحكومة اليوم

انطلاق البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا

منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

الأربعاء، 13-01-2021 10:38 ص

يوتيوب يحظر ترامب من نشر مقاطع فيديو جديدة

thumb_291312_700_400_0_0_exact (Custom)


الوكيل الاخباري - حذف موقع "يوتيوب" مقطع فيديو نشره حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، كما حظره من تحميل مقاطع فيديو جديدة لمدة سبعة أيام.

اضافة اعلان

ووفقا لموقع "أكسيوس" الأمريكي نشر "يوتيوب" بيانا جاء فيه: "بعد فحص دقيق وفي ضوء المخاوف بشأن احتمال استمرار العنف، أزلنا المحتوى الجديد الذي تم تحميله على قناة دونالد ترامب وأصدرنا إنذارًا لانتهاكنا سياسة التحريض على العنف".


وتابع البيان: "وفقا لنظام الإنذارات لدينا، تُمنع القناة الآن من تحميل مقاطع فيديو جديدة أو بث مباشر لمدة 7 أيام على قابلة للتمديد".


وبحسب "أكسيوس" أوقف "يوتيوب" التعليقات في حساب قناة ترامب التي تملك 2.77 مليون مشترك.


وأعلنت شركة تويتر، يوم الجمعة الماضي، إيقاف الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا "خوفا من خطر إثارة مزيد من العنف"، كما مددت شركة "فيسبوك" الحظر المفروض على حسابات ترامب على فيسبوك وإنستغرام لحين اكتمال عملية انتقال السلطة، وأعلن تطبيق "سناب شات" تعليق حساب ترامب، إلى أجل غير مسمى.

 

وفي وقت سابق، نشر ترامب مقطع فيديو ناشد فيه أنصاره إثر اقتحامهم مقر الكونغرس "العودة إلى ديارهم"؛ لكنه كرر مزاعمه بأن الانتخابات "سرقت" منه، دون تقديم دلائل على ذلك. وحذف هذا الفيديو كلا من فيسبوك ويوتيوب.

واعتبر ترامب أن اقتحام مبنى الكونغرس من جانب مناصريه جاء نتيجة تجريد من وصفهم بـ"الوطنيين العظماء" من الفوز في الانتخابات.


سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

وفاة 23 شخصاً بغارات للعدوان الاسرائيلي على سوريا

13-01-21-708900249 (Custom)

وفاة الأمير ورجل الأعمال السعودي خالد بن عبد الله

1516971-762751128

السعودية.. تحذير من أمطار يعقبها موجة برد وثلوج تستمر عدة أيام

jabeer (Custom)

رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة لأمير البلاد

earthquake_1153790623

زلزال قوي يضرب إندونيسيا

بي

إلغاء زيارة دبلوماسية أمريكية رفيعة إلى تايوان

أخبار متعلقة
f44ae501746f0762f636933b6ca7e84824eb5a86

أول تعليق من ترامب بعد مصادقة الكونغرس على فوز جو بايدن بالرئاسة

158-214141-54_15fa044d54d3d0_700x400

ترامب يصادق على قانون الاغاثة والانفاق الحكومي

1046860483_0_0_1938_1367_638x450_80_0_0_9ca974a16ed68d68f7a19806e3bdbf2e

الرياض تعلن عن 4 اكتشافات للنفط والغاز في أنحاء السعودية

EoATCRmWMAAsot9

دونالد ترامب يتحدث عن أكبر عملية تزوير في تاريخ أمريكا

5fe7d04c42360436ce5a2786

ترامب يطالب أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري بالتصعيد

160334148588748800

أميركا: الكونغرس يرسل خطة التحفيز الاقتصادي الجديدة إلى البيت الأبيض