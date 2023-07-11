10 قتلى بهجومين مسلحين في الإكوادور

الوكيل الاخباري - قتل 10 أشخاص وجرح 10 آخرون بينهم أطفال، فى هجومين مسلحين وقعا الأحد في مدينة غواياكيل الإكوادورية الساحلية التي تشهد أعمال عنف دموية بين عصابات المخدرات، وفق ما أعلنه مسؤولون.



ووقعت عمليتا إطلاق النار في اثنين من الأحياء الفقيرة للمدينة، التي شهدت منذ أبريل ثلاثة اعتداءات مماثلة على الأقل.



وأعلنت النيابة العامة يوم الاثنين، أن عملية إطلاق النار الأولى وقعت في حي "سيتي لاغو" في جنوب المدينة، وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص وجرح 10 آخرين، بينهم أطفال يبلغون عامين و13 و14 عاما.



أما عملية إطلاق النار الثانية، فوقعت في شمال غواياكيل وقتل فيها 6 أشخاص.

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روسيا اليوم