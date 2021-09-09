10 قتلى على الأقلّ في حريق بمستشفى لعلاج مرضى كورونا في مقدونيا الشمالية

الوكيل الإخباري - لقي عشرة أشخاص على الأقلّ مصرعهم في حريق اندلع الأربعاء، في مستشفى لعلاج مرضى كورونا في مقدونيا الشمالية، كما أعلن وزير الصحة في البلد البلقاني.

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وقال الوزير فينكو فيليبتش في تغريدة على تويتر إنّ الحريق الذي اندلع في مستشفى بني خصيصاً لعلاج مرضى كورونا في تيتوفو (شمال) أسفر عن سقوط العديد من القتلى، مضيفاً "في الوقت الراهن، تأكّدت وفاة 10 أشخاص لكنّ الحصيلة مرشّحة للارتفاع".

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