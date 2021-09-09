الخميس 09-09-2021
الوكيل الاخباري

10 قتلى على الأقلّ في حريق بمستشفى لعلاج مرضى كورونا في مقدونيا الشمالية

البرازيل تسجل 250 وفاة بسبب كورونا خلال 24 ساعة

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الولايات المتحدة

مراكز التطعيم ليوم الخميس

13 وفاة و399 إصابة جديدة بكورونا في مصر

دراسة تفجر مفاجأة وتكشف ملك الديناصورات الجديد

شركة سويدية تستحوذ على تطبيق ذكي أطلقه أردنيان مقابل 205 ملايين دولار

تفاصيل تفكيك خلية لداعش خططت لضرب مواقع بكردستان العراق

وزير الدفاع الأميركي يلغي زيارة إلى السعودية

وزارة الداخلية المغربية تعلن نسبة المشاركة في الانتخابات

الخميس، 09-09-2021 04:34 ص

10 قتلى على الأقلّ في حريق بمستشفى لعلاج مرضى كورونا في مقدونيا الشمالية

61393bdf3db02


الوكيل الإخباري - لقي عشرة أشخاص على الأقلّ مصرعهم في حريق اندلع الأربعاء، في مستشفى لعلاج مرضى كورونا في مقدونيا الشمالية، كما أعلن وزير الصحة في البلد البلقاني.

اضافة اعلان


وقال الوزير فينكو فيليبتش في تغريدة على تويتر إنّ الحريق الذي اندلع في مستشفى بني خصيصاً لعلاج مرضى كورونا في تيتوفو (شمال) أسفر عن سقوط العديد من القتلى، مضيفاً "في الوقت الراهن، تأكّدت وفاة 10 أشخاص لكنّ الحصيلة مرشّحة للارتفاع".

 

المملكة

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1462512

تفاصيل تفكيك خلية لداعش خططت لضرب مواقع بكردستان العراق

61393284931a2

وزير الدفاع الأميركي يلغي زيارة إلى السعودية

1-1462507

وزارة الداخلية المغربية تعلن نسبة المشاركة في الانتخابات

1-1462505

ضغط أميركي ألماني على إيران للعودة إلى المحادثات النووية

158-015206-america-cuba-return-terrorism_700x400

قلق أممي على الأوضاع في اليمن

61391d0adf4de

30 موقوفاً في الجزائر بشبهة إشعال حرائق الغابات

أخبار متعلقة
61329bcbd53c4

الأمم المتحدة تستضيف اجتماعا حول المساعدات الإنسانية لأفغانستان في 13 أيلول في جنيف

5effa65942360453a11555ef

اليونان تسمح لمواطني 36 دولة بينها الأردن الدخول إليها

1-1461230 (1)

لبنان.. سورية تحاول إحراق نفسها أمام مفوضية اللاجئين

6130fbf24c59b770c210929e

روسيا تزيد عدد الرحلات الجوية مع 3 دول بينها الإمارات

س

السعودية.. بدء تنفيذ قرار سفر المحصنين على الرحلات الداخلية

E99Az7JWQAEViPm

العراق.. أهالي ضحايا مستشفى الحسين يطالبون بكشف نتائج التحقيق