1061 قتيلا.. حصيلة الفيضانات المدمرة في باكستان

الوكيل الإخباري - أدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي بدأت مطلع يونيو في باكستان إلى سقوط 1061 قتيلا على ما أظهرت حصيلة جديدة صادرة الاثنين عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.



وقالت الهيئة إن 28 شخصا قضوا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فيما لا تزال السلطات تحاول الوصول إلى بلدات معزولة تقع في مناطق جبلية في شمال البلاد، حسبما نقلت "فرانس برس".

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ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مسؤولين قولهم، إن الفيضانات الموسمية هذا العام أثرت على أكثر من 33 مليون شخص - واحد من كل سبعة باكستانيين - ودمرت أو ألحقت أضرارا بالغة بما يقرب من مليون منزل.



وقال مكتب الشؤون الإنسانية، بهيئة الكوارث التابعة للأمم المتحدة، إن 184 ألف شخص نزحوا من مناطقهم بسبب الفيضانات، مع توقع ارتفاع الرقم في الأيام القادمة.



ويوم الأحد، قال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، إن بلاده بحاجة إلى مساعدات مالية للتعامل مع فيضانات "عارمة"، مشيرا إلى أنه يأمل في أن تأخذ مؤسسات مالية مثل صندوق النقد الدولي التداعيات الاقتصادية لمثل هذه الكوارث الطبيعية في الاعتبار.

سكاي نيوز