125 إعصاراً يضرب 22 ولاية أميركية بأقل من أسبوع

الوكيل الإخباري - ذكر تقرير إخباري أن 125 إعصاراً على الأقل ضربت 22 ولاية أميركية منذ الاثنين الماضي، بينما استمر الطقس السيئ حتى أمس الجمعة، في اجتياح أجزاء من الجنوب.



وكان هناك أكثر من 1400 تقرير، منذ الاثنين الماضي، بشأن سوء الأحوال الجوية بشكل عام، بما في ذلك أعاصير ورياح وبرد - من السهول والغرب الأوسط إلى الجنوب الشرقي، طبقاً لما ذكرته شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأميركية، أمس الجمعة.

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وأمس الجمعة، اجتاحت عواصف رعدية شديدة أجزاء من ولايتي جورجيا وفلوريدا. وجرى إصدار تحذير من هبوب إعصار، في مدينة تالاهاسي في مقاطعة ليون، صباح الجمعة، طبقاً لما ذكرته خدمة الأرصاد الجوية الوطنية.



وتوفيت امرأة في مدينة تالاهاسي بعد سقوط شجرة على منزل أسرتها، طبقاً لما ذكره مكتب عمدة مقاطعة ليون.



وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 142 ألف شخص، في ولاية فلوريدا، مساء أمس الجمعة، وكان 3 أشخاص قد لقوا حتفهم بسبب العواصف، يوم الأربعاء الماضي.



كما لقي 4 أشخاص على الأقل، حتفهم الشهر الماضي وذلك بعدما ضربت عدة أعاصير شديدة ولاية أوكلاهوما الواقعة في جنوب وسط الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكره حاكم الولاية كيفن ستيت في مؤتمر صحفي.



وكانت العشرات من الأعاصير قد بدأت تجتاح منطقة الغرب الأوسط الأميركية، وسوَّت أحياءً بأكملها بالأرض، لا سيما في مدينة أوماها وما حولها بولاية نبراسكا في 26 أبريل (نيسان) الماضي.



كان إعصار إيان الذي الذي ضرب الولايات المتحدة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قد قتل 100 شخص؛ ما يجعله ثالث أكثر الأعاصير فتكاً التي تضرب البر الرئيسي الأميركي خلال عقد من الزمان.

الشرق الأوسط