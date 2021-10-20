الأربعاء 20-10-2021
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الأربعاء، 20-10-2021 02:13 م

13 وفاة و3 جرحى في انفجار حافلة بقلب دمشق

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الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة سانا الرسمية أن تفجيرا "إرهابيا" وقع في منطقة جسر الرئيس (مجمع حافلات نقل وميكروباصات) بقلب العاصمة السورية، دمشق، استهدف "حافلة مبيت".

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وأن وحدات الهندسة في الجيش السوري نجحت بتفكيك عبوة ناسفة ثالثة كانت قد زُرعت بالقرب من مكان التفجير الأول.


ومما تسبب بسقوط 13 وفاة و3 جرحى نتيجة هذا التفجير، الذي يعتبر الأول من نوعه في قلب العاصمة دمشق منذ أغسطس/آب الماضي حين انفجرت حافلة مبيت أخرى في مساكن الحرس بدمشق.


وأظهرت لقطات مصورة نشرتها الوكالة السوريا الرسمية تفحم الحافلة بشكل كامل حيث كانت وحدات الإطفاء تحاول تبريدها.

 

المصدر:cnn عربية

 

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