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السبت، 26-03-2022 12:04 م

15 دولة تدين تجربة بيونغ يانغ الباليستية

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الوكيل الإخباري-أدانت 15 دولة، من بينها 10 بمجلس الأمن الدولي، إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، الخميس.

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جاء ذلك في بيان مشترك تلته المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، على الصحفيين، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة للمجلس، مساء الجمعة، حول برنامج بيونغ يانغ الصاروخي.


وقالت المسؤولة الأمريكية، إن "15 دولة تدين بأقوى العبارات تجربة بيونغ يانغ الصاروخية".


وتلك الدول هي، ألبانيا، أستراليا، البرازيل، كندا، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، نيوزيلندا، النرويج، كوريا الجنوبية، الإمارات، بريطانيا، والولايات المتحدة.


وتم إطلاق الصاروخ الباليستي (هواسونغ 17) من منطقة سونان، شمالي العاصمة بيونغ يانغ، حيث غطى الصاروخ مسافة 6,200 كيلومتر، وأحدث تأثيرا بالبحر داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان.


وأضافت غرينفيلد، أن إطلاق الصاروخ "ينتهك قرارات مجلس الأمن المتعددة في هذا الصدد، ويشكل تهديدا ليس للمنطقة فحسب، بل المجتمع الدولي بأسره".


وأردفت: "بدلا من العودة إلى الحوار بعد العروض المتكررة من الولايات المتحدة وغيرها، عادت كوريا الشمالية إلى خيار الأسلحة الطويلة المدى، الذي يسعى لتقويض السلام والأمن الدوليين".


وأفادت بأنه "رغم مواصلة كوريا الشمالية سلوكها الاستفزازي وتطوير برامج الأسلحة الخاصة بها، يظل مجلس الأمن صامتا".


ومنذ عام 2006، تخضع كوريا الشمالية لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب قرارات يصدرها مجلس الأمن سنويا، بسبب برامج بيونغ يانغ للصواريخ الباليستية والنووية.

 

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