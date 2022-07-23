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السبت، 23-07-2022 10:52 ص

15 قتيل بسبب سيول جنوب إيران

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الوكيل الإخباري - قتل 15 شخصا على الأقل ولا يزال ثمانية في عداد المفقودين بسبب سيول شهدتها مناطق في جنوب إيران الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية السبت.

وأدت أمطار غزيرة الى وقوع سيول في عدد من مناطق وبلدات محافظة فارس بجنوب إيران، ما تسبب "بمقتل 15 شخصا على الأقل وفقدان ثمانية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن المدير العام لإدارة الأزمات في المحافظة خليل عبداللهي.

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وقال عبداللهي: "تسببت أمطار غزيرة في مدينة استهبان قرب سلطان شهباز في حدوث سيول من سد رودبال".


وأضاف: "فور وقوع السيول، توجهت فرق الإغاثة والإنقاذ إلى موقع الحادث لتقديم المعونة للمنكوبين".


وبحسب عبداللهي، فإن فرق الإغاثة والإنقاذ والقوات العسكرية، أنقذت 55 شخصا تعرضوا لحوادث من جرّاء السيول التي غمرت 15 سيارة أيضا.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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