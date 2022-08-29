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الإثنين، 29-08-2022 02:16 م

16 جماعة حقوقية تحث الحوثيين على إنهاء حصار تعز

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الوكيل الاخباري- حثت ست عشرة منظمة حقوقية جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن اليوم الاثنين على إنهاء حصارها لتعز ثالث أكبر مدن بالبلاد.

وقالت المنظمات، ومن بينها "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية"، في بيان مشترك إن حصار الحوثيين لتعز "قيد بشدة حرية الحركة، وعرقل تدفق السلع والعقاقير والمساعدات الإنسانية الرئيسية إلى سكان المدينة."

وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومان رايتس ووتش": "القيود التي فرضها الحوثيون أجبرت المدنيين على استخدام طرق جبلية خطيرة ووعرة، وهذه الطرق هي حلقة الوصل الوحيدة بين سكان مدينة تعز المحاصرين وبقية العالم".

يفرض الحوثيون حصارا على تعز، الخاضعة لسيطرة الحكومة، منذ مارس عام 2016.

وذكر البيان المشترك أن نقاط التفتيش التي يقيمها الحوثيون، منعت السكان من إحضار مواد أساسية كالفاكهة والخضروات وغاز الطهي وأسطوانات الأكسجين، وقال إنهم أيضا "صادروا بعض هذه الأشياء بشكل غير قانوني".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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