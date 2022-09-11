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الأحد، 11-09-2022 10:42 ص

18 قتيلا بحادث تصادم حافلة ركاب بصهريج وقود في المكسيك

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الوكيل الإخباري - لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم شمال المكسيك، فجر اليوم الأحد، جراء حادث اصطدام حافلة ركاب بصهريج محمل بالوقود، حسبما أعلنت السلطات المكسيكية.

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وقال ممثلو الادعاء إن الحادث وقع على طريق سريع يؤدي إلى مدينة مونتيري شمالي البلاد بولاية تاماوليباس، ونجم عن الحادث انفصال إحدى مقطورتي الصهريج، حيث أدى الاصطدام لاحتراق الحافلة والصهريج، وفق وكالة أسوشييتد برس.


وأظهرت الصور تفحم الحافلة بالكامل، فيما أشار ممثلو الادعاء إلى إمكانية ارتفاع عدد القتلى.


وذكرت المصادر أن سائق الصهريج نجا من الحادث، وأحيل للتحقيق.

 

بترا

 

 




 

 


 

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