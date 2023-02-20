الإثنين 20-02-2023
الوكيل الاخباري

وفاة سيدة واصابة شخصين بحادث تصادم ودهس في عمّان

مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية

الاحتلال يعتقل فتى من القدس

الخيار يواصل انخفاضه اليوم في السوق المركزي

بحسب الحسابات الفلكية ..الكشف عن عدد أيام شهر رمضان 2023

السعودية : فلكياً غرة شعبان غداً

وظائف شاغرة ومدعوون إلى المقابلات الشخصية والتعيين - تفاصيل

إدارة الكوارث والطوارئ التركية: حصيلة ضحايا الزلزال تتجاوز 41 ألفا

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

19 قتيلا على الأقل جراء عاصفة في البرازيل

الإثنين، 20-02-2023 06:31 ص

19 قتيلا على الأقل جراء عاصفة في البرازيل

ا


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات البرازيلية يوم الأحد، أن الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن الأمطار الغزيرة أودت بحياة 19 شخصا على الأقل في عطلة نهاية الأسبوع في ولاية ساو باولو.

اضافة اعلان


وأظهرت لقطات من بلدة سان سيباستياو بثتها قنوات تلفزيونية وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، أحياء بأكملها غمرتها المياه وحطام منازل جرفتها التربة وطرقا سريعة غارقة وسيارات دمرتها أشجار متساقطة، من بين أضرار أخرى.


من جهتها، أوضحت حكومة الولاية في بيان أن 228 شخصا آخرين أصبحوا بلا مأوى وتم إجلاء 338 شخصا من المنطقة الساحلية شمال مدينة ساو باولو، فيما تعمل طواقم الإنقاذ على مساعدة المتضررين من العاصفة، في حين لم تذكر السلطات رقما بشأن عدد المفقودين.


هذا وأعلن حاكم ولاية ساو باولو، تارسيسيو دي فريتاس حالة الطوارئ في خمس مدن على طول الساحل.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-02-20T084739.252

الناتو يرسل حاويات لإقامة مساكن مؤقتة في تركيا

كككك

بحسب الحسابات الفلكية ..الكشف عن عدد أيام شهر رمضان 2023

غ

السعودية : فلكياً غرة شعبان غداً

ت

إدارة الكوارث والطوارئ التركية: حصيلة ضحايا الزلزال تتجاوز 41 ألفا

63f209cd4c59b7076721f072

أردوغان يرفض مقترح تأجيل موعد الانتخابات

470199

كوريا الجنوبية تجري مناورات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة

أخبار متعلقة
AA17xmKk

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار نيوزيلندا إلى 5

472555

جنوب أفريقيا.. 7 قتلى جراء الفيضانات والسلطات تعلن حالة الكارثة الوطنية

63e1e0d44c59b720be56422e

تركيا على موعد مع ظاهرة جوية تزيد تعقيدا عمليات البحث عن ضحايا الزلزال

63dba35a42360409b471af34

اشتداد موجات الجفاف والفيضانات في آسيا

61be211b42360467c73914f0

ماليزيا: ارتفاع ضحايا الفيضانات في ولاية جوهر إلى 2729 شخصا

image

الفلبين: ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 35