195 ألف شخص يغادرون مناطقهم بسبب العواصف المطيرة في الصين

الوكيل الإخباري-

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تضرر 811 ألف من سكان مقاطعة آنهوي شرقي الصين بسبب العواصف المطيرة، التي أجبرت 195 ألف شخص على اخلاء مساكنهم، حسبما ذكرت السلطات في المقاطعة أمس الأحد.وتجاوز منسوب المياه في نهر اليانغتسي، أطول نهر في الصين، في قطاع آنهوي علامات التحذير، وسط استمرار ارتفاعه، كما رفعت الأمطار الغزيرة منسوب المياه في 19 نهراً آخر في المقاطعة إلى أعلى من مستويات التأهب.ومن المتوقع اليوم الإثنين استمرار هطول أمطار غزيرة في المناطق الواقعة على طول نهر اليانغتسي وجنوبه، حسبما ذكر مركز آنهوي للأرصاد الجوية.