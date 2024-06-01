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السبت، 01-06-2024 12:09 م

20 قتيلا على الأقل بغرق قارب في شرق أفغانستان

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الوكيل الإخباري - لقي 20 شخصا على الأقل بينهم أطفال حتفهم اليوم السبت جراء غرق قارب كانوا يستقلونه في أحد أنهر ولاية ننغرهار في شرق أفغانستان، حسبما أفاد مسؤول هناك.

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وكتب المسؤول عن قسم التواصل قريشي بدلون عبر منصة "إكس" أن "قاربا يحمل على متنه نساء وأطفالا غرق قرابة الساعة السابعة صباح اليوم السبت في نهر بمنطقة باسول".


وأوضح أن 5 أشخاص نجوا من الحادث الذي لا تزال أسبابه موضع تحقيق. 


وانتشلت فرق الإنقاذ 5 جثث، وتواصل البحث عن الضحايا الآخرين.

ووفق وسائل إعلام، فإن سكان هذه المنطقة يستخدمون القوارب بشكل متكرر وغالبا في ظروف غير ملائمة، لعبور النهر لعدم وجود جسر فوقه.


RT

 




 

 


 

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