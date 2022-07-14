20 قتيلا في قصف صاروخي روسي على وسط أوكرانيا

الوكيل الإخباري - قُتل ما لا يقل عن 20 شخصا، بينهم أطفال، نتيجة ضربات صاروخية روسية استهدفت مدينة فينيتسا بوسط أوكرانيا، صباح الخميس.

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وقال نائب رئيس مكتب رئاسة خدمة الطوارئ الحكومية لأوكرانيا، كيريلو تيموشينكو، في منشور على تطبيق "تلغرام"، إن 20 شخصا قتلوا نتيجة هجوم صاروخي على المدينة، بينهم ثلاثة أطفال، بينما أصيب 90 شخصا آخرين.



وحسب موقع "بريفادا"، فقد أصابت 3 صواريخ روسية مبنى سكنيا، وأثرت على منزل الضباط والمباني السكنية المجاورة.



وتسبب الهجوم الصاروخي في اندلع حريق بساحة انتظار سيارات، ما تسبب في احتراق 50 سيارة، وفقا لـ"بريفادا".



ويكافح رجال الإطفاء الأوكرانيين حريقا تسبب به القصف، ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الضربات بأنها "عمل إرهابي"، وفقا لـ"فرانس برس".

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