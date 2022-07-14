الخميس 14-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : وفاة فتاة سقطت في بئر داخل منزلها

هام من التربية حول تعويض الفاقد التعليمي

انخفاض آخر على أسعار الذهب محليا

2.7 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الثلث الأول من العام الحالي

مواطنو وادي عبدون بلا ماء منذ 3 اسابيع

بايدن يفصح عن سبب توجهه إلى السعودية

مجلس الوزراء يقرر فرض رسوم وإجراءات على المستوردات المصرية

وزير التربية يشيد بالبيئة الامتحانية لطلبة التوجيهي

أعمق صورة فلكية ملونة للكون التقطت بواسطة تلسكوب "جيمس ويب"

طلبة توجيهي يعلقون على امتحان الرياضيات اليوم

الخميس، 14-07-2022 03:40 م

20 قتيلا في قصف صاروخي روسي على وسط أوكرانيا

145-215533-55_162337615c7380_700x400


الوكيل الإخباري - قُتل ما لا يقل عن 20 شخصا، بينهم أطفال، نتيجة ضربات صاروخية روسية استهدفت مدينة فينيتسا بوسط أوكرانيا، صباح الخميس.

اضافة اعلان


وقال نائب رئيس مكتب رئاسة خدمة الطوارئ الحكومية لأوكرانيا، كيريلو تيموشينكو، في منشور على تطبيق "تلغرام"، إن 20 شخصا قتلوا نتيجة هجوم صاروخي على المدينة، بينهم ثلاثة أطفال، بينما أصيب 90 شخصا آخرين.


وحسب موقع "بريفادا"، فقد أصابت 3 صواريخ روسية مبنى سكنيا، وأثرت على منزل الضباط والمباني السكنية المجاورة.


وتسبب الهجوم الصاروخي في اندلع حريق بساحة انتظار سيارات، ما تسبب في احتراق 50 سيارة، وفقا لـ"بريفادا".


ويكافح رجال الإطفاء الأوكرانيين حريقا تسبب به القصف، ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الضربات بأنها "عمل إرهابي"، وفقا لـ"فرانس برس".

 

الحرة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62d00bbd42360476be0837d2

بايدن ولابيد يوقعان إعلان القدس

62d009c9423604091d2c15df

بايدن: لن نسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي

000_32E37T8_0

بايدن يفصح عن سبب توجهه إلى السعودية

84aec940-9d75-4f25-ac27-78cdf99a18a1

مرضٌ غامضٌ يقتل 20 طفلاً في أفغانستان

2022-637910870225596596-559

استقالة رئيسة وزراء إستونيا من منصبها

62cfdd9d42360456377098bb

الكويت.. الموافقة على مقترح برلماني بنصب كاميرات لمراقبة الشوارع

أخبار متعلقة
ءءءء

الاتحاد الأوروبي يجمد أصول لأثرياء روس بـ 14 مليار يورو

62bc423e4c59b7223b683994

النرويج ترسل مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا

_123511419_2580107d-9c32-42f4-9e51-624f6960c427

الناتو يتوقع استمرار الحرب في أوكرانيا لسنوات

8197241b-96c2-4f72-a94c-99f9d603c89d

جونسون: العالم تعب من موضوع أوكرانيا

1059657769_0_160_3073_1888_1920x0_80_0_0_7d0bae80937e4f3943f283630bef12e5

قناة تلفزيونية: السويسريون تعبوا من اللاجئين الأوكرانيين

620857258

روسيا تبدي استعدادها لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا