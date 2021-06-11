الجمعة 11-06-2021
الوكيل الاخباري

الدفاع المدني يتعامل مع 1336 حالة مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير الصحة يطلق الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمجلس الطبي الأردني

جمعية الفنادق لـ الوكيل : حجوزات الفنادق ليوم الجمعة متوسطة في العاصمة والبحر الميت

البيئة تمنح تراخيص لمشاريع صناعية وخدمية وزراعية وحرفية

حماس: المعركة المقبلة مع الاحتلال هي الحاسمة

توصية تعديل أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية

البنك الدولي: توجّه لربط تقديم معونات بالتزام الأردن بخلق فرص عمل

إصابتان بإطلاق نار في عمان

المستقلة للانتخاب: 3 دنانير و62 قرشاً تكلفة الناخب الواحد بانتخابات 2020-وثيقة

وفيات الجمعة 11/6/2021

الجمعة، 11-06-2021 12:36 م

20 وفاة و50 جريحا جراء حادث مروري مروع في باكستان

بببب


الوكيل الإخباري - أكدت السلطات الباكستانية أن 20 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 50 آخرون جراء انقلاب حافلة تقل وافدين على طريق سريع وسقوطها في واد ضيق بجنوب غرب البلاد.

اضافة اعلان

وأعلن المسؤول في الشرطة المحلية، حفيظ الله مينغال، أن الحادث المأساوي وقع في منطقة خوزدار بولاية بلوشستان، مضيفا أن فرق الإنقاذ نقلت جثث القتلى والمصابين إلى مستشفيات عسكرية وحكومية.


بدوره، صرح نائب مفوض الشرطة الإقليمية، بشير أحمد، لوكالة "أسوشيتد برس" بأن كل من كان في داخل الحافلة المنكوبة إما قتلوا أو تعرضوا لإصابات، وعدد من الجرحى في حالة حرجة، مؤكدا أن السائق الذي أصيب بجروح نتيجة للحادث فقد السيطرة على الحافلة أثناء مروره بمنعطف حاد.


وأشار المسؤول إلى أن الحافلة كانت مكتظة بالوافدين العائدين إلى منطقة دادو في ولاية السند الجنوبية المجاورة، بعد زيارة ضريح لأحد الأولياء الصوفيين، وكان بعضهم يجلسون على سطح الحافلة.


ونقلت "أسوشيتد برس" عن أحد الركاب الناجين قوله إن السائق كان يقود الحافلة بتهور ويستمع للموسيقى، مشيرا إلى أن الركاب حذروه مرارا من ضرورة توخي مزيد من الحذر والحيطة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
زلزال

زلزال بقوة 5.1 درجة في جنوب الصين

حزب

حزب الله: المقاومة هي الحل

1

مصر تحذر إثيوبيا من أي إجراءات أحادية

1

مصر وفرنسا تجريان تدريبات جوية مشتركة

ايدن

بايدن: سنشتري نصف مليار جرعة لقاح للدول الفقيرة

608dd7e54c59b71193677028

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيين

أخبار متعلقة
93-091855-us-police_700x400

أمريكا: إلزام عناصر الشرطة بارتداء الكاميرات

67891-مظاهرات-هايتى-(1)

هايتي : عصابات تقتحم مراكز الشرطة للاستيلاء على الأسلحة

1

فرنسا.. عملية طعن جديدة وإطلاق حملة أمنية للقبض على المهاجم

60ad07984236044c6c11ad8b

الرئيس الامريكي يلتقي عائلة جورج فلويد في ذكرى وفاته الأولى

60a953ed4c59b75f805b6579

المانيا : توقيف 200 شخص خلال مظاهرات في برلين

1

الولايات المتحدة.. قتيلان و8 جرحى في إطلاق نار