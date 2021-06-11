20 وفاة و50 جريحا جراء حادث مروري مروع في باكستان

الوكيل الإخباري - أكدت السلطات الباكستانية أن 20 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 50 آخرون جراء انقلاب حافلة تقل وافدين على طريق سريع وسقوطها في واد ضيق بجنوب غرب البلاد.

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وأعلن المسؤول في الشرطة المحلية، حفيظ الله مينغال، أن الحادث المأساوي وقع في منطقة خوزدار بولاية بلوشستان، مضيفا أن فرق الإنقاذ نقلت جثث القتلى والمصابين إلى مستشفيات عسكرية وحكومية.



بدوره، صرح نائب مفوض الشرطة الإقليمية، بشير أحمد، لوكالة "أسوشيتد برس" بأن كل من كان في داخل الحافلة المنكوبة إما قتلوا أو تعرضوا لإصابات، وعدد من الجرحى في حالة حرجة، مؤكدا أن السائق الذي أصيب بجروح نتيجة للحادث فقد السيطرة على الحافلة أثناء مروره بمنعطف حاد.



وأشار المسؤول إلى أن الحافلة كانت مكتظة بالوافدين العائدين إلى منطقة دادو في ولاية السند الجنوبية المجاورة، بعد زيارة ضريح لأحد الأولياء الصوفيين، وكان بعضهم يجلسون على سطح الحافلة.



ونقلت "أسوشيتد برس" عن أحد الركاب الناجين قوله إن السائق كان يقود الحافلة بتهور ويستمع للموسيقى، مشيرا إلى أن الركاب حذروه مرارا من ضرورة توخي مزيد من الحذر والحيطة.

روسيا اليوم