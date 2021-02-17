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الأربعاء، 17-02-2021 02:44 م

21 مدينة أمريكية تسجل أرقاما قياسية في برودة الجو - صور وفيديو

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الوكيل الاخباري - قالت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، إنه تم في يوم 16 فبراير، تسجيل أدنى درجات حرارة في 21 مدينة في الولايات المتحدة، خلال فترة المراقبة بأكملها.

وأضافت الأرصاد الجوية الأمريكية، في بيانها أمس الثلاثاء، أن درجة حرارة الجو انخفضت يوم الثلاثاء في مدينة لينكولن إلى -35 درجة مئوية، وفي هاستينغز إلى -34 درجة.

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وفي مدينة نيو أورليانز (بولاية لويزيانا)، انخفضت درجة الحرارة إلى -3.8 درجة.


 بشكل إجمالي، تم تسجيل درجات حرارة منخفضة بشكل قياسي، في مدن في ولايات- نبراسكا، وأيوا، وكانساس، وميسوري، وأوكلاهوما، وتكساس، وتينيسي، وأركنساس، وألاباما، وميسيسيبي، ولويزيانا.




وشهدت الولايات المتحدة هبوطا شديدا في درجات الحرارة، وصل إلى حد التجمد ابتداء من المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادئ حتى السهول العظمى، وفي ولايات وسط المحيط الأطلسي.


وفي يوم الاثنين، تراوحت درجة الحرارة في ولاية تكساس من 22 درجة مئوية تحت الصفر إلى 6 درجات تحت الصفر.

 


وأدى هبوط درجات الحرارة في تكساس إلى زيادة الطلب على الكهرباء مما أجبر شركة تشغيل شبكة الكهرباء بالولاية يوم الاثنين على قطع الكهرباء بشكل متناوب.


وقد أدى قطع الكهرباء إلى حرمان أكثر من مليوني مشترك من الكهرباء.

 



 

 

المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

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